Байден выдвинул на должность главы ЦРУ экс-посла США в России Бернса
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России и президента Фонда Карнеги Уильяма Бернса.
«Посол Уильям Дж. Бернс [выдвинут на должность] директора ЦРУ», — следует из сообщения на сайте переходной команды Байдена, где представлены кандидатуры на посты глав ведомств, входящих в Совет национальной безопасности при президенте США.
«Посол Бернс — проверенный кризисом государственный служащий, который всю свою карьеру работал над обеспечением безопасности американцев», — говорится в характеристике кандидата.
Сейчас пост главы ЦРУ занимает Джина Хаспел. Она работает в этой должности с мая 2018 г. и является кадровым сотрудником спецслужбы с 1985 г.
Бернс имеет 33-летний дипломатический стаж. Он работал в Госдепартаменте и при республиканцах, и при демократах, В частности, Бернс занимал должность посла США в России в 2005-2008 гг. В 2011—2014 гг. был первым заместителем главы Госдепартамента. С 2015 г. Бернс — президент Фонда Карнеги. Он владеет русским и арабским языками, а также имеет степени магистра и доктора международных отношений в Оксфордском университете.