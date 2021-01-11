Байден выдвинул на должность главы ЦРУ экс-посла США в России Бернса

Бернс имеет 33-летний дипломатический стаж. Он работал в Госдепартаменте и при республиканцах, и при демократах, В частности, Бернс занимал должность посла США в России в 2005-2008 гг. В 2011—2014 гг. был первым заместителем главы Госдепартамента. С 2015 г. Бернс — президент Фонда Карнеги. Он владеет русским и арабским языками, а также имеет степени магистра и доктора международных отношений в Оксфордском университете.