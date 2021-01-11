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Байден выдвинул на должность главы ЦРУ экс-посла США в России Бернса

Ведомости

Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего американского посла в России и президента Фонда Карнеги Уильяма Бернса.

«Посол Уильям Дж. Бернс [выдвинут на должность] директора ЦРУ», — следует из сообщения на сайте переходной команды Байдена, где представлены кандидатуры на посты глав ведомств, входящих в Совет национальной безопасности при президенте США.

«Посол Бернс — проверенный кризисом государственный служащий, который всю свою карьеру работал над обеспечением безопасности американцев», — говорится в характеристике кандидата.

Сейчас пост главы ЦРУ занимает Джина Хаспел. Она работает в этой должности с мая 2018 г. и является кадровым сотрудником спецслужбы с 1985 г.

Бернс имеет 33-летний дипломатический стаж. Он работал в Госдепартаменте и при республиканцах, и при демократах, В частности, Бернс занимал должность посла США в России в 2005-2008 гг. В 2011—2014 гг. был первым заместителем главы Госдепартамента. С 2015 г.  Бернс — президент Фонда Карнеги. Он владеет русским и арабским языками, а также имеет степени магистра и доктора международных отношений в Оксфордском университете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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