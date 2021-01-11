В Москве началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном
В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, сообщается на сайте Кремля. Инициатором встречи выступил российский президент.
«На повестке дня – ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей», – заявили в Кремле.
О встрече трех глав государств в российской столице стало известно накануне, 10 января. Перед ней Путин также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, так как эта страна наряду с Россией входит в Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся урегулированием конфликта в Карабахе.
Макрон, как сообщал Кремль, поддержал усилия Москвы в данном направлении. В ходе беседы было отдельно отмечено, что необходимо оказать гуманитарную помощь населению территории, на которой велись военные действия.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.