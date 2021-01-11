В Москве началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном

«На повестке дня – ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей», – заявили в Кремле.