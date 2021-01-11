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В Москве началась встреча Путина с Алиевым и Пашиняном

Ведомости

В Москве проходят трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, сообщается на сайте Кремля. Инициатором встречи выступил российский президент.

«На повестке дня – ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, а также разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей», – заявили в Кремле.

О встрече трех глав государств в российской столице стало известно накануне, 10 января. Перед ней Путин также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, так как эта страна наряду с Россией входит в Минскую группу ОБСЕ, занимающуюся урегулированием конфликта в Карабахе.

Макрон, как сообщал Кремль, поддержал усилия Москвы в данном направлении. В ходе беседы было отдельно отмечено, что необходимо оказать гуманитарную помощь населению территории, на которой велись военные действия.

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.

В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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