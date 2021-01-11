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Начальник Генштаба России обсудил с коллегой из США вопросы безопасности

Ведомости

Начальник Генштаба вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов обсудил в ходе телефонного разговора с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли вопросы безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

«Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В сентябре 2020 года Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России. Он добавил, что Россия, напротив, проводила масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».

Ранее по теме: В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных