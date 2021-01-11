Начальник Генштаба России обсудил с коллегой из США вопросы безопасности
Начальник Генштаба вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов обсудил в ходе телефонного разговора с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли вопросы безопасности, сообщили в Минобороны РФ.
«Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира», – говорится в сообщении. В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В сентябре 2020 года Герасимов заявил, что НАТО и США усиливают военную активность в 20 км от границ России. Он добавил, что Россия, напротив, проводила масштабные военные учения «Кавказ-2020» вдали от границ стран-участниц альянса в рамках курса, «направленного на снижение напряженности в Европе».