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ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов в США

Ведомости

С 16 по 20 января в Вашингтоне и крупных городах американских штатов планируются вооруженные протесты. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на документ Федерального бюро расследований. 

«Вооруженные протесты планируются во всех 50 столицах штатов с 16 по 20 января, а также в столице США с 17 по 20 января», — процитировал документ ФБР в Twitter журналист ABC Арон Катерски. 

Кроме того, он привел и другую цитату из документа, в которой говорится, что протестующие «призывают к "штурму" государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президент Трамп будет отстранен до дня инаугурации». 

Ранее сегодня Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа — его обвинили в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп ограничен в возможности призывать к чему-либо в социальных сетях. Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».

Вопрос об импичменте будет рассмотрен на этой неделе — 13 и 14 января. Полномочия Трампа истекают 20 января, однако в случае утверждения Палатой представителей и Сенатом США процедуры импичмента до окончания его президентских полномочий, Трамп больше не сможет баллотироваться на должность президента, уточняет телеканал. 

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных