ФБР предупредило о подготовке вооруженных протестов в США
С 16 по 20 января в Вашингтоне и крупных городах американских штатов планируются вооруженные протесты. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на документ Федерального бюро расследований.
«Вооруженные протесты планируются во всех 50 столицах штатов с 16 по 20 января, а также в столице США с 17 по 20 января», — процитировал документ ФБР в Twitter журналист ABC Арон Катерски.
Кроме того, он привел и другую цитату из документа, в которой говорится, что протестующие «призывают к "штурму" государственных, местных и федеральных правительственных судов и административных зданий в случае, если президент Трамп будет отстранен до дня инаугурации».
Ранее сегодня Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа — его обвинили в подстрекательстве к мятежу. Сам Трамп ограничен в возможности призывать к чему-либо в социальных сетях. Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».
Вопрос об импичменте будет рассмотрен на этой неделе — 13 и 14 января. Полномочия Трампа истекают 20 января, однако в случае утверждения Палатой представителей и Сенатом США процедуры импичмента до окончания его президентских полномочий, Трамп больше не сможет баллотироваться на должность президента, уточняет телеканал.
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.