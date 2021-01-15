Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»

США, называющие проект угрозой энергетической безопасности Европы, введи против его строительства санкции в конце 2019 г., временно приостановив работы. Затем, осенью 2020 г. ограничения распространились и на компании, оказывающие услуги тем, кто участвует в строительстве. В Берлине считают действия Вашингтона вмешательством в свои внутренние. Москва называет санкции проявлением нечестной конкуренции.