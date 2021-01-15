Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»
Санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» следует приостановить при условии заморозки его строительства европейцами. Об этом изданию Handelsblatt заявил политический консультант Николас Бернс, работавший на избранного американского президента Джо Байдена во время его избирательной компании.
«Европейцы должны остановить строительство, а американцы — остановить санкции. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством ФРГ и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс, говоря о советах, данных Байдену во время предвыборной кампании.
Ранее сегодня Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая. По данным источников Bloomberg, компания-оператор строительства планирует завершить работы на одной из двух веток газопровода в первой половине этого года — к июню.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».
США, называющие проект угрозой энергетической безопасности Европы, введи против его строительства санкции в конце 2019 г., временно приостановив работы. Затем, осенью 2020 г. ограничения распространились и на компании, оказывающие услуги тем, кто участвует в строительстве. В Берлине считают действия Вашингтона вмешательством в свои внутренние. Москва называет санкции проявлением нечестной конкуренции.