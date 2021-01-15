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Советник Байдена предложил приостановить санкции против «Северного потока — 2»

Ведомости

Санкции США против российского газопровода «Северный поток-2» следует приостановить при условии заморозки его строительства европейцами. Об этом изданию Handelsblatt заявил политический консультант Николас Бернс, работавший на избранного американского президента Джо Байдена во время его избирательной компании.

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«Европейцы должны остановить строительство, а американцы — остановить санкции. Это дало бы новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством ФРГ и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс, говоря о советах, данных Байдену во время предвыборной кампании.

Ранее сегодня Федеральное ведомство судоходства и гидрографии Германии (BSH) продлило сроки разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» до конца мая. По данным источников Bloomberg, компания-оператор строительства планирует завершить работы на одной из двух веток газопровода в первой половине этого года — к июню.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор строительства, компания Nord Stream 2 AG, принадлежит «Газпрому».

США, называющие проект угрозой энергетической безопасности Европы, введи против его строительства санкции в конце 2019 г., временно приостановив работы. Затем, осенью 2020 г. ограничения распространились и на компании, оказывающие услуги тем, кто участвует в строительстве. В Берлине считают действия Вашингтона вмешательством в свои внутренние. Москва называет санкции проявлением нечестной конкуренции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных