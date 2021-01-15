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Германия отреагировала на выход России из Договора по открытому небу

Ведомости

Заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу является ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями, заявили в МИД Германии

Россия объявила о выходе из Договора по открытому небу

Такое решение Москва объяснила действиями США

«Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства. Там отметили, что «с большим сожалением» восприняли решение России выйти из Договора по открытому небу.

«Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно работать над продолжением и модернизацией контроля над обычными и ядерными вооружениями в Европе и для Европы», — заверили в немецком МИД.

Ранее сегодня российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из договора. Это решение принято в связи с тем, что в мае 2020 г. о выходе США из соглашения заявил американский президент Дональд Трамп. Он объяснил это якобы имевшими место многочисленными нарушениями со стороны России. До сегодняшнего дня Москва выражала готовность оставаться в договоре, если остальные партнеры будут соблюдать требования документа.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

Ранее по теме: Захарова объяснила выход России из Договора по открытому небу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных