Германия отреагировала на выход России из Договора по открытому небу

Ранее сегодня российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из договора. Это решение принято в связи с тем, что в мае 2020 г. о выходе США из соглашения заявил американский президент Дональд Трамп. Он объяснил это якобы имевшими место многочисленными нарушениями со стороны России. До сегодняшнего дня Москва выражала готовность оставаться в договоре, если остальные партнеры будут соблюдать требования документа.