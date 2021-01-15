Германия отреагировала на выход России из Договора по открытому небу
Заявление России о начале подготовки к выходу из Договора по открытому небу является ударом по глобальной архитектуре контроля над вооружениями, заявили в МИД Германии
«Это серьезный удар для глобальной архитектуры контроля над вооружениями и имеет конкретное влияние на безопасность и доверие в северном полушарии», — говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства. Там отметили, что «с большим сожалением» восприняли решение России выйти из Договора по открытому небу.
«Независимо от решения России, Германия будет продолжать решительно работать над продолжением и модернизацией контроля над обычными и ядерными вооружениями в Европе и для Европы», — заверили в немецком МИД.
Ранее сегодня российский МИД сообщил о начале процедуры выхода Москвы из договора. Это решение принято в связи с тем, что в мае 2020 г. о выходе США из соглашения заявил американский президент Дональд Трамп. Он объяснил это якобы имевшими место многочисленными нарушениями со стороны России. До сегодняшнего дня Москва выражала готовность оставаться в договоре, если остальные партнеры будут соблюдать требования документа.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.