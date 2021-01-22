Кравчук заявил о желании посетить Крым

Кравчук отметил, что редко совершает дальние поездки. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – подчеркнул он.