Кравчук заявил о желании посетить Крым
Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым и оценить обстановку на полуострове. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Крым 24».
«Вы знаете, я бы хотел», – сказал Кравчук в ответ на вопрос о том, хотел бы он посетить Крым и оценить обстановку там спустя семь лет после вхождения полуострова в состав России.
Кравчук отметил, что редко совершает дальние поездки. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины, отметил министр.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.