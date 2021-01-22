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Кравчук заявил о желании посетить Крым

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Первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым и оценить обстановку на полуострове. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Крым 24»

«Вы знаете, я бы хотел», – сказал Кравчук в ответ на вопрос о том, хотел бы он посетить Крым и оценить обстановку там спустя семь лет после вхождения полуострова в состав России.

Кравчук отметил, что редко совершает дальние поездки. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», – подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев работает над тем, чтобы тема Крыма для России стала «адской». Для реализации этой цели будет создана переговорная площадка для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины, отметил министр.

Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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