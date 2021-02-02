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Путин заявил о достойном прохождении Россией связанных с пандемией испытаний

Ведомости

Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией, в частности, на уровне образования, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».

«Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования – и вообще наша страна – на всех уровнях через испытания проходит достойно. Отмечу, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин напомнил, что совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе был интернет – их почти 40 тыс. «Но все-таки последовательно многое сделано», — подчеркнул он.

Более 97% российских школьников (свыше 16,3 млн) с 18 января вернулись к очному обучению, заявил ранее первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Ранее они были переведены на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Более 97% российских школьников вернулись к очному обучению

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных