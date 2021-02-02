Путин заявил о достойном прохождении Россией связанных с пандемией испытаний
Россия на всех уровнях достойно проходит испытания, связанные с пандемией, в частности, на уровне образования, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года».
«Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования – и вообще наша страна – на всех уровнях через испытания проходит достойно. Отмечу, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Путин напомнил, что совсем недавно казалось невозможным, чтобы в каждой школе был интернет – их почти 40 тыс. «Но все-таки последовательно многое сделано», — подчеркнул он.
Более 97% российских школьников (свыше 16,3 млн) с 18 января вернулись к очному обучению, заявил ранее первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко. Ранее они были переведены на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса.