Путин заявил о достойном прохождении Россией связанных с пандемией испытаний

«Да, наверное, не всё было гладко и идеально, но в целом наша система образования – и вообще наша страна – на всех уровнях через испытания проходит достойно. Отмечу, что справиться с трудностями, вызванными пандемией, школам помогли оснащение, технологии, ресурсы, которые появились в них за последние годы», — сказал Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.