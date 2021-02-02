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Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Фернандес поблагодарил Путина за поставки в Аргентину российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая активно используется в массовой вакцинации населения. Президент Аргентины отметил «высокую эффективность» препарата.

В ходе разговора стороны условились стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран и высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Фернандес выразил благодарность Путину и создателям вакцины за ее поставку. Позже президент Аргентины сделал прививку этой вакциной.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа – первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. 

Ранее по теме: Президент Аргентины привился российской вакциной от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных