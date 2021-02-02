Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Фернандес выразил благодарность Путину и создателям вакцины за ее поставку. Позже президент Аргентины сделал прививку этой вакциной.