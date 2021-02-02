Президенты России и Аргентины обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подробно рассмотрены вопросы сотрудничества по противодействию распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.
Фернандес поблагодарил Путина за поставки в Аргентину российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая активно используется в массовой вакцинации населения. Президент Аргентины отметил «высокую эффективность» препарата.
В ходе разговора стороны условились стимулировать дальнейшие контакты профильных структур двух стран и высказались в пользу развития всего комплекса взаимовыгодных российско-аргентинских связей.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила, что в Аргентину поставлены первые 300 000 доз вакцины «Спутник V». Фернандес выразил благодарность Путину и создателям вакцины за ее поставку. Позже президент Аргентины сделал прививку этой вакциной.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа – первой в мире. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,6%, от тяжелого течения коронавируса – 100%.