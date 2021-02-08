Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против России

По словам Борреля, его беседа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым была сконцентрирована на ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, а также на вопросе прав человека и реализации основных свобод. Представитель ЕС отметил, что лично настаивал на немедленном освобождении оппозиционера. Он также заявил, что власти не могут обвинять ЕС во вмешательстве во внутренние дела, так как Россия добровольно взяла на себя международные обязательства, предписанные Европейской конвенцией по правам человека.