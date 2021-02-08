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Лавров назвал условие нормализации отношений с ЕС

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем заявил о важности выстраивания отношений России и Евросоюза на системной основе, отметив, что ЕС их «обрушил», сообщает пресс-служба МИДа.

«Что касается российской стороны, то мы в очередной раз подтвердили на переговорах в Москве нашу нацеленность на нормализацию всего комплекса отношений с Евросоюзом – на основе не односторонних требований, а взаимного уважения и учета интересов друг друга», — приводятся слова Лаврова в сообщении дипведомства.

Министр напомнил, что в 2014 г. ЕС сам «обрушил кропотливо создававшуюся годами архитектуру многоплановых связей с нашей страной». По его словам, первопричиной стала поддержка со стороны Евросоюза госпереворота на Украине «с ярко выраженной антироссийской, антирусской окраской». Он отметил, что в результате были приостановлены саммиты Россия-ЕС, встречи правительства РФ с Еврокомиссией, а также заморожены форматы постоянного совета партнерства и два десятка отраслевых диалогов.

Боррель по итогам визита в Москву на прошлой неделе заявил, что ЕС в скором времени может ввести новые санкции в отношении России, которая постепенно «отключается» от Европы. Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений. 

Ранее по теме: Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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