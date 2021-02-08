Лавров назвал условие нормализации отношений с ЕС

Боррель по итогам визита в Москву на прошлой неделе заявил, что ЕС в скором времени может ввести новые санкции в отношении России, которая постепенно «отключается» от Европы. Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.