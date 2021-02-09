Песков негативно оценил слова Зюганова в поддержку задержанного депутата КПРФ

О задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко 8 февраля сообщила его коллега Ольга Алимова. Она сказала, что поводом для этого могло стать его участие в несогласованной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Алимова уточнила, что также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или ввиду планов участвовать в выборах в Госдуму. При этом в видео, опубликованном на YouTube-канале «КПРФ Саратов», один из полицейских сообщил, что Бондаренко задержали по статье об организации или проведении несогласованной акции (ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ).