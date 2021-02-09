Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Песков негативно оценил слова Зюганова в поддержку задержанного депутата КПРФ

Ведомости

Кремль негативно оценивает заявления главы партии КПРФ Геннадия Зюганова, который прокомментировал задержание в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко словами «власть ошалела от давления грязной навальнятины». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Неагитивно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Зюганова.

О задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко 8 февраля сообщила его коллега Ольга Алимова. Она сказала, что поводом для этого могло стать его участие в несогласованной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Алимова уточнила, что также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или ввиду планов участвовать в выборах в Госдуму. При этом в видео, опубликованном на YouTube-канале «КПРФ Саратов», один из полицейских сообщил, что Бондаренко задержали по статье об организации или проведении несогласованной акции (ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ).

Действия властей Зюганов оценил отрицательно. В ходе выступления в Госдуме он заявил, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины и решила задержать депутата Николая Бондаренко».

Митинги в поддержку Навального состоялись в десятках городов России 23 и 31 января. Поводом к этому стало задержание 17 января и последующий арест основателя ФБК в аэропорту Шереметьево — сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Поводом для задержания стал тот факт, что оппозиционер не отмечался в инспекции дважды в месяц, нарушая таким образом условия испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому был осужден в 2014 г. 2 февраля суд изменил срок Навального на реальный и отправил его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.

Ранее по теме: В Саратове задержали депутата от КПРФ Николая Бондаренко

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных