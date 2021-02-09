Песков негативно оценил слова Зюганова в поддержку задержанного депутата КПРФ
Кремль негативно оценивает заявления главы партии КПРФ Геннадия Зюганова, который прокомментировал задержание в Саратове депутата-коммуниста Николая Бондаренко словами «власть ошалела от давления грязной навальнятины». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Неагитивно. Риторика достаточно агрессивная, которую нельзя приветствовать», — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают заявление Зюганова.
О задержании депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко 8 февраля сообщила его коллега Ольга Алимова. Она сказала, что поводом для этого могло стать его участие в несогласованной акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, где он следил за действиями полиции и помогал задержанным. Алимова уточнила, что также депутата могли задержать за растяжку «Нет политическим репрессиям!» в Думе или ввиду планов участвовать в выборах в Госдуму. При этом в видео, опубликованном на YouTube-канале «КПРФ Саратов», один из полицейских сообщил, что Бондаренко задержали по статье об организации или проведении несогласованной акции (ст. 20.2 ч.2 КоАП РФ).
Действия властей Зюганов оценил отрицательно. В ходе выступления в Госдуме он заявил, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины и решила задержать депутата Николая Бондаренко».
Митинги в поддержку Навального состоялись в десятках городов России 23 и 31 января. Поводом к этому стало задержание 17 января и последующий арест основателя ФБК в аэропорту Шереметьево — сразу по возвращении из Германии, где он проходил лечение. Поводом для задержания стал тот факт, что оппозиционер не отмечался в инспекции дважды в месяц, нарушая таким образом условия испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому был осужден в 2014 г. 2 февраля суд изменил срок Навального на реальный и отправил его в колонию общего режима на 2 года и 8 месяцев.