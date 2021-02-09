Минобороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ
Министерство обороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.
«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», – сказал Гаврилов.
По его словам, в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями участвует делегация от России, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам. Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.
«Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось», – резюмировал он.
Семинар ОБСЕ по военным доктринам проходит раз в пять лет. В этом году он состоится 9-10 февраля в дистанционном режиме. Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США, напомнило агентство.