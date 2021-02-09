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Минобороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

Ведомости

Министерство обороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщают «РИА Новости» со ссылкой на главу российской делегации на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константина Гаврилова.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», – сказал Гаврилов.

По его словам, в переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями участвует делегация от России, которая выступит в заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам. Гаврилов уточнил, что в этом семинаре предусмотрено участие на уровне Генштаба.

«Но в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось», – резюмировал он.

Семинар ОБСЕ по военным доктринам проходит раз в пять лет. В этом году он состоится 9-10 февраля в дистанционном режиме. Семинар организует председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, которым сейчас являются США, напомнило агентство.

Ранее по теме: Начальник Генштаба России обсудил с коллегой из США вопросы безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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