Минобороны России впервые за 30 лет отказалось от участия в семинаре ОБСЕ

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов, Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», – сказал Гаврилов.