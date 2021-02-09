Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

«Упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся», – подчеркнул спикер Госдумы.