Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал на пленарном заседании министра экономического развития Максима Решетникова за использование им «модных словечек», в частности, за применение слова «площадка» по отношению к Госдуме.
«Максим Геннадьевич, площадка – это модное слово. Площадка – это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).
Он призвал Решетникова не преуменьшать роль российского парламента и рекомендовал ему обеспечить темпы роста экономики, если он «все знает».
«Упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся», – подчеркнул спикер Госдумы.