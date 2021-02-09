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Володин раскритиковал главу Минэкономразвития за «модные словечки»

Ведомости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал на пленарном заседании министра экономического развития Максима Решетникова за использование им «модных словечек», в частности, за применение слова «площадка» по отношению к Госдуме.

«Максим Геннадьевич, площадка – это модное слово. Площадка – это место, где торги организуют. А если вы приходите в Госдуму, здесь представители народа, который избрал своих депутатов, решают судьбу законов», – сказал Володин (цитата по «РИА Новости»).

Он призвал Решетникова не преуменьшать роль российского парламента и рекомендовал ему обеспечить темпы роста экономики, если он «все знает».

«Упрощенчество такое и модные словечки. Мы продвинутые, мы знаем. Послушайте, если знаете и продвинутые, обеспечьте темпы роста. Темпы роста, если все знаете. А пока темпы роста благодаря тому, что сельское хозяйство работает, отдать должное, обрабатывающая промышленность. А мы топчемся», – подчеркнул спикер Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных