Украина анонсировала совместные учения с НАТО
Украина совместно с НАТО проведет командно-штабные учения «Нерушимая стойкость» в 2021 г., заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом, проводим подготовку командно-штабных учений "Нерушимая стойкость" в Одессе в 2021 году», – сказал Шмыгаль (цитата по ТАСС).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г. Документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.
На территории Украины в текущем году предполагается проведение восьми многонациональных учений. В них примут участие порядка 21 тыс. украинских военных и около 11 тыс. участников из других стран.