Украина анонсировала совместные учения с НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2021 г. Документ также содержит план участия украинских военных в 17 многонациональных учениях за пределами страны, в том числе при участии стран НАТО и Грузии.