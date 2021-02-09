Захарова ответила на заявления об унижении Борреля в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией заявления ЕС о том, что визит в москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился унижением, передает «РИА Новости».
Такую характеристику итогам визита Борреля в Россию ранее дали некоторые политики и дипломаты в ЕС.
«Если люди унижают Боррреля сами, а выдают это за то, что его якобы унизили в Москве... В чем унижение, совершенно непонятно», — сказала Захарова в эфире на канале «Россия 1».
«И вот выходят люди, заряженные одними и теми же словами, по одной методичке работавшие, и начинают нести какую-то несусветную чушь. Для чего они это делают? Понятно, информационная кампания», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.
При этом соответствующие заявления в адрес Борреля Захарова назвала «охотой на ведьм». «Вот нашли еще одного крайнего — теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват Трамп, тоже во всех прегрешениях», — сказала представитель МИД.
Боррель был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 7 февраля в своем блоге на сайте ЕС он написал, что Россия не захотела воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении России.