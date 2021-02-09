Захарова ответила на заявления об унижении Борреля в России

При этом соответствующие заявления в адрес Борреля Захарова назвала «охотой на ведьм». «Вот нашли еще одного крайнего — теперь у них виноват Боррель. Свой из своих, плоть от плоти, теперь он виноват. До этого, напомню, был виноват Трамп, тоже во всех прегрешениях», — сказала представитель МИД.