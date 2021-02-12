Боррель назвал условие для нормализации отношений России и ЕС
Отношения между Россией и Европейским союзом не придут в норму без соблюдения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.
«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — сказал он. По его словам, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля.
Боррель указал, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Дипломат отметил, что ЕС защищает суверенитет и территориальную целостность Украины. «Во время встречи с Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией»,- подчеркнул дипломат.
В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века. Запад счел присоединение территории «незаконной аннексией и нарушением международного закона». Последний раз Европейский совет решил продлить санкционные меры до 31 июля 2021 г. из-за того, что Россия не полностью выполняет минские соглашения.
После визита в Москву 7 февраля Боррель написал в своем блоге на сайте ЕС, что Россия не захотела воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении России. В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии сильно контрастирует с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.