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Боррель назвал условие для нормализации отношений России и ЕС

Ведомости

Отношения между Россией и Европейским союзом не придут в норму без соблюдения минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе, передает ТАСС.

«Пока не будет реализации минских соглашений, нормализация в отношениях между ЕС и Россией не произойдет», — сказал он. По его словам, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля.

Боррель указал, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Дипломат отметил, что ЕС защищает суверенитет и территориальную целостность Украины. «Во время встречи с Лавровым было понятно, что мы защищаем суверенитет и территориальную целостность Украины и призываем к реализации минских соглашений, что является четким условием в отношениях между ЕС и Россией»,- подчеркнул дипломат.

В марте 2014 г. в Крыму, который был передан РСФСР Советской Украине в 1954 г., состоялся референдум. По его результатам Крым вновь вошел в состав России, частью которой являлся с конца 18 века. Запад счел присоединение территории «незаконной аннексией и нарушением международного закона». Последний раз Европейский совет решил продлить санкционные меры до 31 июля 2021 г. из-за того, что Россия не полностью выполняет минские соглашения.

После визита в Москву 7 февраля Боррель написал в своем блоге на сайте ЕС, что Россия не захотела воспользоваться его приездом для проведения конструктивного диалога, и подтвердил, что европейские страны могут ввести новые санкции в отношении России. В МИД, комментируя публикацию Борреля, заявили, что ознакомились с его оценкой визита в Москву «с удивлением». Там пояснили, что позиция главы европейской дипломатии сильно контрастирует с его заявлениями, сделанными на пресс-конференции в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных