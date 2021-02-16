НАТО заявила о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Диалог с Россией необходим, он должен основываться на силе и твердости. «Между сдерживанием и диалогом нет противоречия», — отметил он.