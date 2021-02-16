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НАТО заявила о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией

Ведомости

НАТО готова как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Диалог с Россией необходим, он должен основываться на силе и твердости. «Между сдерживанием и диалогом нет противоречия», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия военного альянса НАТО в Черном море является ответом на действия России. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.

15 февраля Столтенберг сказал, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. По его словам, это позволит поддержать развертывание сил НАТО на восточном фланге альянса.

Ранее по теме: НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у границ России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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