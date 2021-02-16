НАТО заявила о равной готовности к столкновению и сотрудничеству с Россией
НАТО готова как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.
«Я верю в необходимость направить России четкий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — сказал Столтенберг (цитата по ТАСС). Диалог с Россией необходим, он должен основываться на силе и твердости. «Между сдерживанием и диалогом нет противоречия», — отметил он.
Ранее Столтенберг заявил, что усиление присутствия военного альянса НАТО в Черном море является ответом на действия России. Позже министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий предложил использовать для операций альянса воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации и выразил надежду на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией.
15 февраля Столтенберг сказал, что предложит на видеоконференции 17-18 февраля расширить финансирование военной деятельности альянса у российских границ. По его словам, это позволит поддержать развертывание сил НАТО на восточном фланге альянса.