Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 21 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин 21 апреля выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
«Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля», — говорится в сообщении. Дата согласована с Госдумой и правительством.
22 июля 2020 г. Мишустин выступил с первым отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 г. В ходе доклада он назвал главную цель работы кабмина — это повышение качества жизни каждого человека в стране.
Премьер также заявил, что правительство начало работу исходя из пяти базовых ценностей: выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать, невзирая на ведомственные границы, команды.