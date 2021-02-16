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Мишустин выступит в Госдуме с отчетом о работе правительства 21 апреля

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин 21 апреля выступит в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2020 г., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Ежегодный отчет правительства состоится 21 апреля», — говорится в сообщении. Дата согласована с Госдумой и правительством.

22 июля 2020 г. Мишустин выступил с первым отчетом в Госдуме о работе правительства за 2019 г. В ходе доклада он назвал главную цель работы кабмина — это повышение качества жизни каждого человека в стране.

Премьер также заявил, что правительство начало работу исходя из пяти базовых ценностей: выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать, невзирая на ведомственные границы, команды.

Ранее по теме: Первый отчет Мишустина в Госдуме. Главное

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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