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Песков оценил готовность России к новым санкциям ЕС и США

Ведомости

В Кремле надеются, что у Евросоюза (ЕС) и США возобладает политическая воля на решение вопросов с Россией в рамках диалога, а не жестких санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям и есть ли у нее ответ на новые ограничительные меры.

«Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков подчеркнул, что ЕС и США обсуждают санкции с «маниакальной настойчивостью». Поэтому российские власти вынуждены находиться «в постоянной мобилизации» и в состоянии готовности к «недружественным проявлениям».

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия никогда, принимая зеркальные меры в ответ на санкции, не действовала по принципу «отморозить назло бабушке уши». По его словам, власти всегда поступали продуманно и в соответствии с собственными интересами, которые находятся в приоритете.

4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После своего визита он опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИДа как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.

Ранее по теме: Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных