Песков оценил готовность России к новым санкциям ЕС и США
В Кремле надеются, что у Евросоюза (ЕС) и США возобладает политическая воля на решение вопросов с Россией в рамках диалога, а не жестких санкций, заявил журналистам пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия к жестким санкциям и есть ли у нее ответ на новые ограничительные меры.
«Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы. Мы надеемся, что все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает, и самые сложные вопросы наших отношений мы будем решать исключительно в рамках диалога», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков подчеркнул, что ЕС и США обсуждают санкции с «маниакальной настойчивостью». Поэтому российские власти вынуждены находиться «в постоянной мобилизации» и в состоянии готовности к «недружественным проявлениям».
Пресс-секретарь президента добавил, что Россия никогда, принимая зеркальные меры в ответ на санкции, не действовала по принципу «отморозить назло бабушке уши». По его словам, власти всегда поступали продуманно и в соответствии с собственными интересами, которые находятся в приоритете.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После своего визита он опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИДа как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.