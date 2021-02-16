Песков оценил готовность России к новым санкциям ЕС и США

4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После своего визита он опубликовал письмо, где охарактеризовал пресс-конференцию по итогам переговоров с главой МИДа как организованную в «агрессивном формате», а также упрекнул Москву в нежелании наладить диалог с Брюсселем. Позже он заявил, что использует свои полномочия для инициирования новых санкций в отношении России.