Мишустин назначил Виктора Фисенко первым замминистра здравоохранения
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Виктора Фисенко первым заместителем министра здравоохранения России, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Фисенко Виктора Сергеевича первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Ранее Фисенко занимал пост замминистра здравоохранения.
Другим своим распоряжением Мишустин назначил советника главы Минздрава Сергея Глаголева заместителем министра здравоохранения.