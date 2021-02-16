Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за полгода. Стенограмма рабочей встречи опубликована на сайте Кремля.
«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», — сказал Дегтярев.
В ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты, снижен транспортный налог, увеличены премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым, заключено соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков. «За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами. Деньги уже есть», — подчеркнул Дегтярев. Кроме того, по его словам, были повышены на 30% выплаты фермерам в связи с африканской чумой свиней. «Это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено», — объяснил он.
Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля 2020 г., через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходили стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного.