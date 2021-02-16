Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода

В ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты, снижен транспортный налог, увеличены премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым, заключено соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков. «За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами. Деньги уже есть», — подчеркнул Дегтярев. Кроме того, по его словам, были повышены на 30% выплаты фермерам в связи с африканской чумой свиней. «Это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено», — объяснил он.