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Дегтярев рассказал Путину о работе хабаровского правительства за полгода

Ведомости

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил президенту России Владимиру Путину о результатах работы правительства региона за полгода. Стенограмма рабочей встречи опубликована на сайте Кремля.

«Мы в свою очередь, правительство Хабаровского края, за полгода, которые прошли, сделали следующее. Ну, во-первых, начали своевременно отопительный сезон и на месяц раньше срока завершили северный завоз. Далее мы выполняли и выполняем все социальные обязательства, которые государство берет», — сказал Дегтярев.

В ноябре был принят бюджет региона и впервые за восемь лет проиндексированы краевые выплаты, снижен транспортный налог, увеличены премии, стипендии и гранты талантливым школьникам, деятелям культуры и молодым ученым, заключено соглашение с федеральным фондом защиты прав обманутых дольщиков. «За этот год мы тысячу семей железно обеспечим или жильем, или выплатами. Деньги уже есть», — подчеркнул Дегтярев. Кроме того, по его словам, были повышены на 30% выплаты фермерам в связи с африканской чумой свиней. «Это очень болезненный был вопрос. Все поголовье практически уничтожено», — объяснил он. 

Дегтярев был назначен врио главы региона 20 июля 2020 г., через 11 дней после задержания губернатора Сергея Фургала. Фургалу вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в середине 2000-х гг. С 11 июля в Хабаровске ежедневно проходили стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного.

Ранее по теме: Дегтярев доложил Мишустину о налаживании диалога с населением

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных