Лавров ответил на критику вакцины «Спутник V» со стороны США

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).