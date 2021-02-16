Лавров ответил на критику вакцины «Спутник V» со стороны США
Россия никогда ни с кем не дружит против кого-либо, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Того Робером Дюссеем.
Так он прокомментировал заявление новой администрации США о том, что вакцина «Спутник V» — это «геополитический замысел» Кремля и надо быть осторожнее, чтобы не попасть в зависимость от России.
«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами и если единственное, что можно произнести на этот счет, это вот подобного рода заявления, — ну, печально. Мы никогда ни с кем не дружим против кого бы то ни было», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что в некоторых странах планируются провокации против вакцины «Спутник V». Ее зарегистрировали около 30 стран мира.
«Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.