Медведев назвал «противоправным абсурдом» санкции Украины против Медведчука
Введение Украиной санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко является «противоправным абсурдом», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов», — сказал Медведев. Он отметил, что власти Украины совершили «прорыв в развитии демократии», введя санкции против собственных граждан «без всякого следствия и суда».
«Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — подчеркнул замглавы Совбеза. По его словам, этим поступком официальный Киев пытается отвлечь внимание от своих «бесконечных провалов».
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе Медведчука и его жены. В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины».