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Медведев назвал «противоправным абсурдом» санкции Украины против Медведчука

Ведомости

Введение Украиной санкций против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко является «противоправным абсурдом», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Украинские власти вновь доказали, что готовы бесконечно упражняться в противоправном абсурде. Им оказалось мало недавнего закрытия нескольких оппозиционных каналов», — сказал Медведев. Он отметил, что власти Украины совершили «прорыв в развитии демократии», введя санкции против собственных граждан «без всякого следствия и суда». 

«Такого не делали с того периода, когда так называемые тройки НКВД без лишних формальностей типа судебных разбирательств решали судьбы людей, отправляя их в лагеря или приговаривая к смерти», — подчеркнул замглавы Совбеза. По его словам, этим поступком официальный Киев пытается отвлечь внимание от своих «бесконечных провалов».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе Медведчука и его жены. В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины».

Ранее по теме: Украина ввела санкции против своих граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных