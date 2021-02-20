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В Кремле назвали тревожной информацию о санкциях Украины против Медведчука

Ведомости

Кремль выразил обеспокоенность санкциями Украины против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Информацию о введении ограничительных мер в отношении Медведчука он охарактеризовал как тревожную.

«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины», — сказал Песков.

Информацию о введении санкций против Медведчука в Кремле связали с возможным усугублением ситуации на юго-востоке страны.

«И, конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавил представитель Кремля.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе Медведчука и его жены. В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины».

Ранее по теме: Украина ввела санкции против своих граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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