В Кремле назвали тревожной информацию о санкциях Украины против Медведчука
Кремль выразил обеспокоенность санкциями Украины против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Информацию о введении ограничительных мер в отношении Медведчука он охарактеризовал как тревожную.
«В целом это очень тревожная информация. Тревожная она потому что мы уже видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сферах. Мы видим репрессивные действия в отношении средств массовой информации, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины», — сказал Песков.
Информацию о введении санкций против Медведчука в Кремле связали с возможным усугублением ситуации на юго-востоке страны.
«И, конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавил представитель Кремля.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) объявил о введении санкций в отношении 19 юрлиц, а также восьми физических лиц — трех россиян и пяти украинцев, в том числе Медведчука и его жены. В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского уточнили, что санкции вводятся в соответствии с указом главы государства и нацелены на «возвращение государственного имущества народа Украины».