В Кремле назвали тревожной информацию о санкциях Украины против Медведчука

«И, конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, собственно, кем избрана такая линия реакционная и не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока силовыми методами. Мы видим, что по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения. Это вызывает нашу обеспокоенность», — добавил представитель Кремля.