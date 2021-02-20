В Кремле ответили на вопрос о политическом будущем Навального

Он отметил, что в России есть законодательство, «которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными». Песков подчеркнул, что это касается всех россиян, которые не поражены в правах в соответствии с российскими законами. »Кроме этого не может быть никаких критериев. Все имеют равные права и обязанности»», — добавил он. На вопрос, как оценивают решение суда в Кремле и может ли оно повлиять на политическую жизнь страны, Песков ответил: «Политическая жизнь в России очень многогранная».