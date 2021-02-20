В Кремле ответили на вопрос о политическом будущем Навального
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, есть ли политическое будущее у основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального с учетом признания законным решения суда о замене условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
«Это совершенно не наше дело», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в России есть законодательство, «которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избираться и быть избранными». Песков подчеркнул, что это касается всех россиян, которые не поражены в правах в соответствии с российскими законами. »Кроме этого не может быть никаких критериев. Все имеют равные права и обязанности»», — добавил он. На вопрос, как оценивают решение суда в Кремле и может ли оно повлиять на политическую жизнь страны, Песков ответил: «Политическая жизнь в России очень многогранная».
2 февраля суд по требованию ФСИН изменил Навальному, находящемуся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» с 18 января, условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный из-за нарушений условий испытательного срока. В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), с подачи которой было начато дело, заявили, что тот более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления в августе 2020 г.
Сам Навальный это опроверг. Он заявил, что дважды в месяц отмечался в инспекции с 2014 г., когда ему был вынесен приговор по делу «Ив Роше», вплоть до своего предполагаемого отравления 20 августа 2020 г. и последующей транспортировки в Германию на лечение до 17 января 2021 г. По решению суда 2 года и 8 месяцев Навальный будет находиться в колонии общего режима.
20 февраля Мосгорсуд признал законным постановление Симоновского суда и зачел Навальному время под домашним арестом с 30 декабря 2014 по 18 февраля 2015 г. Навальный будет находиться в колонии до конца июля — начала августа 2023 г.