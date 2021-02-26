Кремль оценил влияние событий в Армении на договоренности по Карабаху
Важно продолжать реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, несмотря на события в Армении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вчера мы с вами говорили, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации этих договоренностей, которые были достигнуты», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле не видят угрозы срыва договоренностей, «пока все реализуется».
Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября.
Вчера Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в стране начались акции протеста.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. После подписания соглашения и начала выполнения его условий в Армении начались акции протеста оппозиции против Пашиняна и его правительства, которое обвиняется в «предательстве Арцаха» (Карабаха).