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Кремль оценил влияние событий в Армении на договоренности по Карабаху

Ведомости

Важно продолжать реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, несмотря на события в Армении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера мы с вами говорили, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации этих договоренностей, которые были достигнуты», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле не видят угрозы срыва договоренностей, «пока все реализуется».

Ранее сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что события в Ереване не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое он подписал с лидерами Армении Николом Пашиняном и России Владимиром Путиным 9 ноября. 

Вчера Генеральный штаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. После этого в стране начались акции протеста. 

9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. После подписания соглашения и начала выполнения его условий в Армении начались акции протеста оппозиции против Пашиняна и его правительства, которое обвиняется в «предательстве Арцаха» (Карабаха).

Ранее по теме: Алиев назвал события в Армении внутренним делом страны
Ранее по теме: Армянские генералы призвали к отставке Никола Пашиняна

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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