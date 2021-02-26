Кремль оценил влияние событий в Армении на договоренности по Карабаху

«Вчера мы с вами говорили, что, несмотря на события в Армении, очень важно по-прежнему идти по пути имплементации этих договоренностей, которые были достигнуты», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле не видят угрозы срыва договоренностей, «пока все реализуется».