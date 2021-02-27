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Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден должны встретиться для обсуждения ядерного разоружения, рассказал бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью «Интерфаксу».

«Ведь всем все ясно: главная задача — избежать ядерной войны. Но и решить ее в одиночку невозможно. Значит надо встречаться, надо всем обеспокоиться задачей ядерного разоружения... Я считаю, что надо в обязательном порядке нашим президентам встретится», — считает он.

Горбачев также отметил, что сегодня не мало людей, выступающих против укрепления безопасности и разоружения, и напомнил о том, как бывший президент США Рональд Рейган, осознав проблему, связанную с наращиванием ядерного арсенала, стал активно участвовать в переговорах с СССР.

«Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», — добавил Горбачев.

Пентагон представил обновленную ядерную доктрину, действующую на данный момент, в феврале 2018 г. В документе указывается, что США имеют право наносить превентивные ядерные удары в случае возникновения «угрозы». Основными противниками в подобного рода конфликте указаны Россия и Китай, так как они якобы нарушают соглашения об ограничении вооружений, а также способны использовать его первыми.

В России тогда раскритиковали новую ядерную доктрину США и назвали ее поводом для увеличения американских военных расходов и дополнительного финансирования военно-промышленного комплекса. Администрация тогдашнего американского президента Дональда Трампа тогда же взяла курс на вывод США из соглашений, ограничивающих возможность разрабатывать новые и модернизировать имеющиеся ядерные вооружения, в частности, отказавшись продлевать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. В то же время команда нового президента Джо Байдена, вступившего в должность в январе 2021 г., продлила договор еще на пять лет без дополнительных условий.

В 1985 г. занимавшие тогда посты генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачев и президента США Рональд Рейган на встрече в Женеве подписали документ о недопустимости ядерной войны. Он постулирует, что страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом.

Ранее по теме: МИД отверг концепцию «ограниченной ядерной войны»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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