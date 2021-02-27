Горбачев призвал Путина и Байдена встретиться

В России тогда раскритиковали новую ядерную доктрину США и назвали ее поводом для увеличения американских военных расходов и дополнительного финансирования военно-промышленного комплекса. Администрация тогдашнего американского президента Дональда Трампа тогда же взяла курс на вывод США из соглашений, ограничивающих возможность разрабатывать новые и модернизировать имеющиеся ядерные вооружения, в частности, отказавшись продлевать Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) с Россией. В то же время команда нового президента Джо Байдена, вступившего в должность в январе 2021 г., продлила договор еще на пять лет без дополнительных условий.