МИД России пообещал ответить на санкции ЕС по делу Навального
Российские власти отреагируют на новые санкции стран Евросоюза по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России Александра Грушко.
«Реакция будет с нашей стороны», — сказал Грушко. Одобрение антироссийских санкций не стало для Москвы сюрпризом. Такие действия ЕС, по его словам, разрушают двусторонние отношения
Ранее источник ТАСС в делегации одной из стран Европы в Совете ЕС сообщил, что постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Навального. Информацию подтвердил источник «РИА Новости». По его данным, такая письменная процедура уже запущена. Источник «Интерфакса» добавил, что сроки процедуры уточняются.
В ЕС стали обсуждать введение новых санкций против России после визита в Москву 4-6 февраля верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима (2 года, 6 месяцев и две недели с учетом ранее отбытого срока) за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось. Сам он этот факт опровергал.