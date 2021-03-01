Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

В МИД РФ оценили перспективы Совета Европы в случае выхода России

Ведомости

Совет Европы без России утратит общеевропейское качество и потеряет смысл существования, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, слова которого передает ТАСС.

«Стремление превратить Совет Европы в придаток Евросоюза, в правочеловеческий инструмент для обработки зависимой периферии ничем хорошим не закончится. Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации на тему «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

Будущее Совета Европы будет обеспечено в случае сохранения самостоятельности и многопрофильности, а также в случае формирования объединительной повестки, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.

«Мы готовы работать в Совете Европы, но на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично. Сегодня именно западное большинство несет историческую ответственность Совета Европы за будущее правового и гуманитарного пространства на континенте», — добавил Грушко.

Ранее источник ТАСС в делегации одной из стран Европы в Совете ЕС сообщил, что постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если оно пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».

Ранее по теме: Толстой допустил исключение России из Совета Европы из-за Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных