В МИД РФ оценили перспективы Совета Европы в случае выхода России
Совет Европы без России утратит общеевропейское качество и потеряет смысл существования, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, слова которого передает ТАСС.
«Стремление превратить Совет Европы в придаток Евросоюза, в правочеловеческий инструмент для обработки зависимой периферии ничем хорошим не закончится. Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации на тему «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».
Будущее Совета Европы будет обеспечено в случае сохранения самостоятельности и многопрофильности, а также в случае формирования объединительной повестки, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.
«Мы готовы работать в Совете Европы, но на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично. Сегодня именно западное большинство несет историческую ответственность Совета Европы за будущее правового и гуманитарного пространства на континенте», — добавил Грушко.
Ранее источник ТАСС в делегации одной из стран Европы в Совете ЕС сообщил, что постпреды стран-членов ЕС согласовали введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если оно пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».