МИД ответил на призыв ООН расследовать дело Навального
Желание Совета ООН по правам человека расследовать дело о возможном отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального боевым химическим веществом из группы «Новичок» совпадает с намерениями России на этот счет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она выразила надежду, что после обращения спецдокладчиков международной организации Германия прекратит скрывать «секретные материалы», «вымарывая» формулы обнаруженных в анализах оппозиционера веществ из своих докладов.
«Возможно, сегодняшние заявления спецдокладчиков сподвигнут партнеров к прекращению дезинформационной кампании и началу совместной работы, которая должна вестись прозрачно и на законной основе», — заявила Захарова агентству ТАСС. «Наши желания найти истину в этом деле совпадают», — добавила она.
Захарова напомнила, что Москва неоднократно призывала Берлин и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) совместно расследовать произошедшее с Навальным. Однако попытки Российской Генпрокуратуры получить ответы на свои вопросы, «которые могли бы пролить свет на случившееся», по словам представителя МИД, были «тщетными».
Ранее сегодня специальные докладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях Аньес Калламар и по свободе слова Ирен Хан обнародовали совместное заявление, в котором призвали расследовать инцидент с Навальным.
«Мы считаем, что отравление господина Навального «Новичком» могло быть сделано намеренно, чтобы дать четкое зловещее предупреждение о том, что такова судьба любого, кто будет критиковать правительство и выступать против него», — говорится в тексте обращения.
Состояние Навального резко ухудшилось 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу в Омске в состоянии комы. Там врачи поставили ему предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. Они заявили, что не нашли в анализах пациента следов яда.
22 августа Навального по настоянию его семьи перевезли в клинику «Шарите» в Берлине. Местные специалисты заявили, что обнаружили в его организме следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок». В связи с этим страны ЕС ввели санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, якобы причастных к отравлению.
Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам Захаровой, там не было информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии сведений, которые помогли бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученный ответ «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.