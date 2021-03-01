МИД ответил на призыв ООН расследовать дело Навального

Российская Генпрокуратура, в свою очередь, с августа посылала в Германию запросы, чтобы получить результаты анализов Навального, на основании которых можно было бы возбудить дело. В итоге немецкая сторона ответила, но, по словам Захаровой, там не было информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия не получила от Германии сведений, которые помогли бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал полученный ответ «отпиской». В итоге Генпрокуратура направила в Германию новый запрос.