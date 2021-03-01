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На Украине лишили госфинансирования партию Зеленского «Слуга народа»

Ведомости

Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) Украины лишило партию президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» госфинансирования из-за выявленных нарушений в отчетностях, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

«В связи с нарушениями, выявленными приказом главы НАПК Александра Новикова, госфинансирование партии ′′Слуга народа′′ прекращено», — говорится в сообщении. Нарушения выявлены по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Соответствующие материалы направлены в полицию.

Нарушения выявили еще у партии «Конгресс украинских националистов» по ст. 159-1 и ст. 175 ( невыплата заработной платы), и у «Блока Вилкула Украинский ракурс» — также по ст. 159-1 УК Украины. Всего в списке 11 политический партий Украины, включая «Движение новых сил» Михаила Саакашвили и объединение «Свобода».

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому 3 февраля. Поводом стало решение главы государства о блокировке деятельность ряда телеканалов. Среди них — «112. Украина», NewsOne и ZIK. Эти телеканалы связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ — Виктором Медведчуком (официальный владелец телеканалов — депутат партии Тарас Козак). Телеканалам ограничивают или приостанавливают лицензии на трансляцию программ, их отключают от телеэфира, а также допускают возможность блокировки и запрета вывода за рубеж их активов, приостановки выполнения финансовых обязательств, полный или частичный запрет на сделки с ценными бумагами.

Кроме того, украинские власти ввели санкции против самого Медведчука и еще четырех граждан страны. В России осудили данные действия администрации украинского президента, в США — поддержали.

Ранее по теме: На Украине отключили созданный заблокированными украинскими СМИ телеканал

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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