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Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

Ведомости

Россия и Китай представляют военную угрозу для США и их союзников, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе заседания НАТО с участием министров иностранных дел стран — участниц альянса.

«Мы видим растущую угрозу в новых военных возможностях и стратегиях, которые разработала Россия с тем, чтобы бросать вызов нашим союзам и подрывать существующий миропорядок, который обеспечивает нашу общую безопасность», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В качестве доказательства своих слов Блинкен назвал «агрессию» России на востоке Украины, наращивание военных сил, проведение масштабных учений и «создание угроз» в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, по словам представителя США, российские власти активно модернизируют ядерные возможности и «применяют химическое оружие» в отношении своих критиков на территории НАТО.

Говоря о Китае, Блинкен отметил, что «военные амбиции» этого государства с каждым годом растут. По мнению Вашингтона, Пекин угрожает свободному судоходству, милитаризует Южно-Китайское море и проводит атаки на страны Индо-Тихоокеанского региона.

Помимо военных угроз со стороны России и Китая, по словам Блинкена, США обеспокоены распространением экономических и технологических тактик, которые нацелены на нарушение безопасности стран. К таковым госсекретарь отнес кампании по дезинформации и коррупцию. Кроме того, представитель Вашингтона выразил озабоченность «глобальными кризисами», в том числе пандемией коронавируса, изменениями климата и терроризмом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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