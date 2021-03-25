Генпрокуратура Украины допустила начало процедуры экстрадиции Януковича из России

Дело касается изменений в конституцию Украины в сентябре — октябре 2010 года, которые расширили полномочия главы государства за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства. Внесение изменений в конституцию, по мнению следствия и стороны обвинения, было незаконным. Янукович тогда восстановил редакцию основного закона 1996 г. Эти изменения вернули всю полноту исполнительной власти президенту, а политреформу 2004 г. признали незаконной решением тогдашнего состава Конституционного суда страны. Обвинение Януковичу в узурпации власти через конституционную реформу было предъявлено в 2017 г.