Генпрокуратура Украины допустила начало процедуры экстрадиции Януковича из России
Офис генпрокурора Украины заявил о возможности начала процедуры экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича после того, как суд оставил в силе решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти.
«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», — сообщает пресс-служба генерального прокурора Украины.
Ранее сегодня Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защитников экс-президента и оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о захвате государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины).
Дело касается изменений в конституцию Украины в сентябре — октябре 2010 года, которые расширили полномочия главы государства за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства. Внесение изменений в конституцию, по мнению следствия и стороны обвинения, было незаконным. Янукович тогда восстановил редакцию основного закона 1996 г. Эти изменения вернули всю полноту исполнительной власти президенту, а политреформу 2004 г. признали незаконной решением тогдашнего состава Конституционного суда страны. Обвинение Януковичу в узурпации власти через конституционную реформу было предъявлено в 2017 г.
Януковича уже признали виновным по делу о госизмене, приговор вступил в силу в октябре 2020 г. Экс-президенту дали 13 лет лишения свободы. Его признали виновным по двум статьям украинского УК – ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 437 (госизмена, а также планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны). По статье о попытке изменения границ государства его оправдали.
Защита Януковича считает решение политическим и намерена обжаловать его в Верховном суде Украины. С января 2021 г. его также подозревают в госизмене по факту подписания «харьковских соглашений» 2010 г. о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму на 25 лет после 2017 г. В Госбюро расследований Украины считают, что эти договоренности способствовали «оккупации» полуострова» в марте 2014 г.
Янукович после смены власти на Украине в феврале 2014 г. бежал в Россию. В том же году Верховная рада отстранила его от должности президента, которую он занимал с 2010 г.