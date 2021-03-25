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Иран нанес ракетный удар по израильскому судну

Ведомости

Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море с помощью ракеты, сообщает газета Haaretz со ссылкой на Channel 12.

«Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю грузовому судну в Аравийском море», — пишет издание.

Подвергшийся нападению корабль следовал из Танзании в Индию. Издание отмечает, что судно, принадлежащее компании ZT Management, продолжило свой путь, несмотря на повреждения.

В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телерадиокомпании Kan заявил о нападении Ирана на израильский корабль 23 февраля в Оманском заливе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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