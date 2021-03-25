Иран нанес ракетный удар по израильскому судну
Иран атаковал израильское грузовое судно в Аравийском море с помощью ракеты, сообщает газета Haaretz со ссылкой на Channel 12.
«Иран запустил ракету по принадлежащему Израилю грузовому судну в Аравийском море», — пишет издание.
Подвергшийся нападению корабль следовал из Танзании в Индию. Издание отмечает, что судно, принадлежащее компании ZT Management, продолжило свой путь, несмотря на повреждения.
В начале марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телерадиокомпании Kan заявил о нападении Ирана на израильский корабль 23 февраля в Оманском заливе.