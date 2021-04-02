Франция заявила о расхождении позиций с Германией по «Северному потоку — 2»

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Германии рассматривает четыре подхода к «Северному потоку — 2» с учетом того, чтобы не допустить сокращения поставок газа со стороны России через Украину. При этом немецкие власти выступают за завершение проекта, тогда как нынешняя позиция Парижа ближе к той, что занял Вашингтон, утверждающий, что газопровод станет «угрозой энергетической безопасности» Европы.