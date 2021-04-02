Франция заявила о расхождении позиций с Германией по «Северному потоку — 2»
Париж и Берлин придерживаются разных подходов в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил в эфире телеканала BFM госсекретарь при Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон.
«Наши подходы не совпадают. Но мы ведем дискуссии для их сближения», — сказал чиновник (цитата по ТАСС). По его словам, он придерживается своей прежней позиции относительно газопровода. Бон полагает, что данный проект может привести к газовой зависимости от России.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство Германии рассматривает четыре подхода к «Северному потоку — 2» с учетом того, чтобы не допустить сокращения поставок газа со стороны России через Украину. При этом немецкие власти выступают за завершение проекта, тогда как нынешняя позиция Парижа ближе к той, что занял Вашингтон, утверждающий, что газопровод станет «угрозой энергетической безопасности» Европы.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планируют завершить в этом году.