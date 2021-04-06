Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Суд прекратил преследование экс-президента Армении по статье о свержении строя

Ведомости

Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье УК страны о свержении конституционного строя, сообщают «РИА Новости».

«Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье «свержение конституционного строя» на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога», — цитирует агентство слова судьи Анны Данибекян.

Ранее, 26 марта, Конституционный суд Армении на основании обращений Кочаряна и суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана признал статью Уголовного кодекса страны 300.1 о свержении конституционного строя противоречащей основному закону. Обвинение по ней было предъявлено не только экс-президенту, но и ряду бывших чиновников: экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, экс-министру обороны Сейрану Оганяну и экс-руководителю администрации президента Армену Геворкяну. Адвокаты Кочаряна назвали обвинения против него сфабрикованными и сочли их политическим преследованием.

Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 г. В июле 2018 г. ему выдвинули обвинения в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 г. Участники митинга выступили против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Из-за действий властей более 250 протестующих получили ранения, десять человек погибли.

После предъявления обвинения Кочарян был арестован. Впоследствии его трижды отпускали из СИЗО под залог. В последний раз это произошло в июне 2020 г. Тогда представитель бывшего главы государства Виктор Согомонян рассказал, что средства в размере $4,1 млн внесли российские бизнесмены.

При этом в ходе заседания судья отметила, что уголовное дело в отношении Кочаряна прекращено только по части статьи 300.1, а по остальным статьям разбирательство продолжится, сообщает «Sputnik Армения». Так, экс-президента обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах. Кроме того, ранее прокурор Геворк Багдасарян сообщил, что дело Кочаряна будет переквалифицировано: ему предъявят обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее по теме: КС Армении счел неконституционным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных