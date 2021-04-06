Суд прекратил преследование экс-президента Армении по статье о свержении строя
Суд в Ереване прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье УК страны о свержении конституционного строя, сообщают «РИА Новости».
«Отменить уголовное преследование Роберта Кочаряна по статье «свержение конституционного строя» на основании отсутствия факта преступления. Отменить в его отношении меру пресечения в виде залога», — цитирует агентство слова судьи Анны Данибекян.
Ранее, 26 марта, Конституционный суд Армении на основании обращений Кочаряна и суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана признал статью Уголовного кодекса страны 300.1 о свержении конституционного строя противоречащей основному закону. Обвинение по ней было предъявлено не только экс-президенту, но и ряду бывших чиновников: экс-генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, экс-министру обороны Сейрану Оганяну и экс-руководителю администрации президента Армену Геворкяну. Адвокаты Кочаряна назвали обвинения против него сфабрикованными и сочли их политическим преследованием.
Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 г. В июле 2018 г. ему выдвинули обвинения в свержении конституционного строя из-за разгона многотысячной акции протеста 1 марта 2008 г. Участники митинга выступили против результатов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. Из-за действий властей более 250 протестующих получили ранения, десять человек погибли.
После предъявления обвинения Кочарян был арестован. Впоследствии его трижды отпускали из СИЗО под залог. В последний раз это произошло в июне 2020 г. Тогда представитель бывшего главы государства Виктор Согомонян рассказал, что средства в размере $4,1 млн внесли российские бизнесмены.
При этом в ходе заседания судья отметила, что уголовное дело в отношении Кочаряна прекращено только по части статьи 300.1, а по остальным статьям разбирательство продолжится, сообщает «Sputnik Армения». Так, экс-президента обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах. Кроме того, ранее прокурор Геворк Багдасарян сообщил, что дело Кочаряна будет переквалифицировано: ему предъявят обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.