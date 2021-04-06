Суд прекратил преследование экс-президента Армении по статье о свержении строя

При этом в ходе заседания судья отметила, что уголовное дело в отношении Кочаряна прекращено только по части статьи 300.1, а по остальным статьям разбирательство продолжится, сообщает «Sputnik Армения». Так, экс-президента обвиняют в получении взятки в особо крупных размерах. Кроме того, ранее прокурор Геворк Багдасарян сообщил, что дело Кочаряна будет переквалифицировано: ему предъявят обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.