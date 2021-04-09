Песков назвал совпадением одновременную отставку глав Тывы и Ульяновской области
Отставка глав Тывы и Ульяновской области практически в одно время является совпадением, однако главы регионов консультировались с Кремлем перед уходом в отставку, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Здесь я наверно сказал бы, что совпадают», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как можно объяснить практически одновременную отставку главу двух регионов. В то же время он отметил, что для Кремля это не было неожиданностью.
«Безусловно они (губернаторы. — прим. ред.) информируют о своих решениях, то есть определенные консультации, конечно, ведутся», — сказал Песков.
Ранее с промежутком в один день подали в отставку глава Тывы Шолбан Кара-оол (в должности с 2007 г.) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (в должности с 2005 г.). Последний заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в Госдуму осенью этого года. Врио главы Тывы назначен Владислав Ховалыг, а Ульяновской области — сенатор Алексей Русских.