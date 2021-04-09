Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии
Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова по собственному желанию, говорится на сайте Кремля.
Согласно указу, врио главы республики назначен полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
Ранее с промежутком в один день подали в отставку глава Тывы Шолбан Кара-оол (в должности с 2007 г.) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (в должности с 2005 г.). Последний заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в Госдуму осенью этого года. Врио главы Тывы назначен Владислав Ховалыг, а Ульяновской области — сенатор Алексей Русских.
Меняйло родился в городе Алагир в Северо-Осетинской АССР в 1960 г. Занимал должность полпреда в СФО с 2016 г. До этого был губернатором города Севастополя. Ранее занимал командные должности Северного и Черноморского флота.