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Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Северная Осетия – Алания Вячеслава Битарова по собственному желанию, говорится на сайте Кремля.

Согласно указу, врио главы республики назначен полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Ранее с промежутком в один день подали в отставку глава Тывы Шолбан Кара-оол (в должности с 2007 г.) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (в должности с 2005 г.). Последний заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в Госдуму осенью этого года. Врио главы Тывы назначен Владислав Ховалыг, а Ульяновской области — сенатор Алексей Русских.

Меняйло родился в городе Алагир в Северо-Осетинской АССР в 1960 г. Занимал должность полпреда в СФО с 2016 г. До этого был губернатором города Севастополя. Ранее занимал командные должности Северного и Черноморского флота. 

Ранее по теме: Губернатора-единоросса в Ульяновской области сменил коммунист

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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