Путин подписал указ об отставке главы Северной Осетии

Ранее с промежутком в один день подали в отставку глава Тывы Шолбан Кара-оол (в должности с 2007 г.) и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов (в должности с 2005 г.). Последний заявил о своем намерении баллотироваться на выборах в Госдуму осенью этого года. Врио главы Тывы назначен Владислав Ховалыг, а Ульяновской области — сенатор Алексей Русских.