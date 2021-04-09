Главком ВС Украины опроверг подготовку к силовому «освобождению» Донбасса
Силовое «освобождение» Донбасса украинскими войсками приведет к большому числу жертв среди мирного населения. Это неприемлемо для Украины, сообщения о таких планах являются дезинформацией, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами страны Руслан Хомчак.
«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — цитирует заявление Хомчака пресс-центр Генштаба. Главком ВСУ подчеркнул, что Киев предан «общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права» и «на первое место ставит жизнь своих граждан».
«Доклады, которыми делится государство-агрессор РФ о предполагаемой ′′подготовке Украины к Донбассу′′ не соответствуют действительности и характерны для целенаправленной дезинформационной кампании», — добавил Хомчак. По его словам, украинское руководство привержено политико-дипломатическому решению конфликта, а сотрудничество с НАТО проходит исключительно в мирном ключе.
В то же время главком украинских Вооруженных Сил подчеркнул, что армия страны готова «к адекватному реагированию» как в случае эскалации конфликта в самом Донбассе, «так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической ситуации вокруг Украины».
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. Жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков стали несколько мирных жителей Донбасса, включая ребенка.
1 апреля Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. Кроме того, российское Минобороны сообщило о планах переброски кораблей Каспийской флотилии в Черное море, после чего США анонсировали посылку в регион двух военных кораблей.
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость.