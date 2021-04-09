Главком ВС Украины опроверг подготовку к силовому «освобождению» Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость.