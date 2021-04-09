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Главком ВС Украины опроверг подготовку к силовому «освобождению» Донбасса

Ведомости

Силовое «освобождение» Донбасса украинскими войсками приведет к большому числу жертв среди мирного населения. Это неприемлемо для Украины, сообщения о таких планах являются дезинформацией, заявил Главнокомандующий Вооруженными силами страны Руслан Хомчак.

«Освобождение временно оккупированных территорий силовым путем неизбежно приведет к гибели большого числа мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины», — цитирует заявление Хомчака пресс-центр Генштаба. Главком ВСУ подчеркнул, что Киев предан «общечеловеческим ценностям и нормам международного гуманитарного права» и «на первое место ставит жизнь своих граждан».

«Доклады, которыми делится государство-агрессор РФ о предполагаемой ′′подготовке Украины к Донбассу′′ не соответствуют действительности и характерны для целенаправленной дезинформационной кампании», — добавил Хомчак. По его словам, украинское руководство привержено политико-дипломатическому решению конфликта, а сотрудничество с НАТО проходит исключительно в мирном ключе.

В то же время главком украинских Вооруженных Сил подчеркнул, что армия страны готова «к адекватному реагированию» как в случае эскалации конфликта в самом Донбассе, «так и в случае осложнения военно-политической и военно-стратегической ситуации вокруг Украины».

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. Жертвами обстрелов со стороны украинских силовиков стали несколько мирных жителей Донбасса, включая ребенка.

1 апреля Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. Кроме того, российское Минобороны сообщило о планах переброски кораблей Каспийской флотилии в Черное море, после чего США анонсировали посылку в регион двух военных кораблей.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин также заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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