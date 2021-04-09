Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

«После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия», – написал Зеленский в Facebook, отметив, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных. По его словам, в последнее время в Донбассе активизировались «вражеские» снайперы, которые регулярно целятся по позициям украинских военных.