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Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия по итогам своей рабочей поездки в Донбасс.

«После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия», – написал Зеленский в Facebook, отметив, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных. По его словам, в последнее время в Донбассе активизировались «вражеские» снайперы, которые регулярно целятся по позициям украинских военных.

Ранее офис Зеленского сообщил, что в ходе рабочей поездки президент посетил позиции на линии соприкосновения в Донбассе, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Во время встречи с президентом военные доложили о ситуации на фронте, а также почтили минутой молчания память павших в боях.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Главком ВС Украины опроверг подготовку к силовому «освобождению» Донбасса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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