Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости нового перемирия по итогам своей рабочей поездки в Донбасс.
«После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия», – написал Зеленский в Facebook, отметив, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных. По его словам, в последнее время в Донбассе активизировались «вражеские» снайперы, которые регулярно целятся по позициям украинских военных.
Ранее офис Зеленского сообщил, что в ходе рабочей поездки президент посетил позиции на линии соприкосновения в Донбассе, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Во время встречи с президентом военные доложили о ситуации на фронте, а также почтили минутой молчания память павших в боях.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 7 апреля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об ухудшении ситуации в регионе. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.