Байден запросил $715 млрд на оборонные расходы в 2022 году

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу для США и их союзников. В качестве доказательства своих слов Блинкен назвал «агрессию» России на востоке Украины, наращивание военных сил, проведение масштабных учений и «создание угроз» в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, по словам представителя США, российские власти активно модернизируют ядерные возможности и «применяют химическое оружие» в отношении своих критиков на территории НАТО.