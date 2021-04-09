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Байден запросил $715 млрд на оборонные расходы в 2022 году

Ведомости

Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $715 млрд на военные нужды в 2022 финансовом году, сообщает Axios.

«Министерство обороны: $715 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2021 г.», – говорится в сообщении. Эти средства предлагается направить, в том числе, на сдерживание Китая и России, модернизацию средств ядерного сдерживания, повышение устойчивости к изменению климата и противодействие возникающим биологическим угрозам.

«Белый дом объявил цену русофобии и синофобии», – заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 г. выросшем до $26,9 трлн», – подчеркнула она.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу для США и их союзников. В качестве доказательства своих слов Блинкен назвал «агрессию» России на востоке Украины, наращивание военных сил, проведение масштабных учений и «создание угроз» в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, по словам представителя США, российские власти активно модернизируют ядерные возможности и «применяют химическое оружие» в отношении своих критиков на территории НАТО.

Ранее по теме: Госсекретарь США заявил о военных угрозах со стороны России и Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных