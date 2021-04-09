Байден запросил $715 млрд на оборонные расходы в 2022 году
Президент США Джо Байден запросил у Конгресса $715 млрд на военные нужды в 2022 финансовом году, сообщает Axios.
«Министерство обороны: $715 млрд, что на 1,5% больше, чем в 2021 г.», – говорится в сообщении. Эти средства предлагается направить, в том числе, на сдерживание Китая и России, модернизацию средств ядерного сдерживания, повышение устойчивости к изменению климата и противодействие возникающим биологическим угрозам.
«Белый дом объявил цену русофобии и синофобии», – заявила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020 г. выросшем до $26,9 трлн», – подчеркнула она.
Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай представляют военную угрозу для США и их союзников. В качестве доказательства своих слов Блинкен назвал «агрессию» России на востоке Украины, наращивание военных сил, проведение масштабных учений и «создание угроз» в Балтийском и Черном морях, а также в Восточном Средиземноморье. Кроме того, по словам представителя США, российские власти активно модернизируют ядерные возможности и «применяют химическое оружие» в отношении своих критиков на территории НАТО.