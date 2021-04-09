Зеленский ввел «максимальные санкции» против Януковича

Санкции вводятся «бессрочно». Украинские власти также обратились к властям Евросоюза, США и других стран также ввести санкции против значащихся в списке лиц. В Киеве также считают, что часть названных политиков причастна к подписанию «харьковских соглашений» 2010 г., продливших пребывание российского Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 г. и якобы ставших причиной «оккупации» полуострова в 2014 г. В частности, Януковичу и Азарову было заочно предъявлено в связи с этим обвинение в госизмене.