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Зеленский ввел «максимальные санкции» против Януковича

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о «максимальных санкциях» против бывшего главы государства Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и других бывших чиновников.

Согласно документу, опубликованному на сайте офиса украинского президента, против 27 лиц, обозначенных в решении СНБО от 19 марта, вводятся «максимальные санкции».

В их числе, кроме Януковича и Азарова также бывший министр образования Украины Дмитрий Табачник, экс-министр обороны страны Дмитрий Саламатин, бывший глава Стахановского управления СБУ (Луганская область), нынешний глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов и другие.

Санкции вводятся «бессрочно». Украинские власти также обратились к властям Евросоюза, США и других стран также ввести санкции против значащихся в списке лиц. В Киеве также считают, что часть названных политиков причастна к подписанию «харьковских соглашений» 2010 г., продливших пребывание российского Черноморского флота в Крыму еще на 25 лет после 2017 г. и якобы ставших причиной «оккупации» полуострова в 2014 г. В частности, Януковичу и Азарову было заочно предъявлено в связи с этим обвинение в госизмене.

Ранее по теме: Генпрокуратура Украины допустила начало процедуры экстрадиции Януковича из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных