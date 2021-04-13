Разведка США обвинила Россию в стремлении ослабить западные альянсы
Российские власти в текущем году продолжат использовать различные методы ослабления западных альянсов и подрыва влияния США, говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США об оценке глобальных угроз.
«В этом году Москва продолжит использовать различные тактики, направленные на подрыв влияния США, выработку новых международных норм и партнерских отношений, раскол западных стран и ослабление западных альянсов, а также демонстрацию способности России формировать глобальные события как крупного игрока в новом многополярном международном порядке», — говорится в документе.
Кроме того, американская разведка ожидает, что Россия продолжит наращивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал, чтобы продвигать свою повестку и подрывать США, следует из доклада. Также американские спецслужбы полагают, что Москва будет расширять военное, разведывательное, коммерческое и энергетическое влияние и выстраивать партнерские отношения как с союзниками США, так и с противниками для достижения собственных целей.
В то же время разведка утверждает, что российские власти будут искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Вашингтоном на собственных условиях, так как они не хотят «прямого конфликта с американскими силами». При этом авторы доклада назвали Россию «крупнейшим и наиболее способным соперником США в области создания оружия массового поражения (WMD), так как она «расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений».
Ранее сегодня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы американский лидер высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.