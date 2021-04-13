Разведка США обвинила Россию в стремлении ослабить западные альянсы

В то же время разведка утверждает, что российские власти будут искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Вашингтоном на собственных условиях, так как они не хотят «прямого конфликта с американскими силами». При этом авторы доклада назвали Россию «крупнейшим и наиболее способным соперником США в области создания оружия массового поражения (WMD), так как она «расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений».