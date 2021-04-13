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Разведка США обвинила Россию в стремлении ослабить западные альянсы

Ведомости

Российские власти в текущем году продолжат использовать различные методы ослабления западных альянсов и подрыва влияния США, говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США об оценке глобальных угроз.

«В этом году Москва продолжит использовать различные тактики, направленные на подрыв влияния США, выработку новых международных норм и партнерских отношений, раскол западных стран и ослабление западных альянсов, а также демонстрацию способности России формировать глобальные события как крупного игрока в новом многополярном международном порядке», — говорится в документе. 

Кроме того, американская разведка ожидает, что Россия продолжит наращивать свой военный, ядерный, космический, кибернетический и разведывательный потенциал, чтобы продвигать свою повестку и подрывать США, следует из доклада. Также американские спецслужбы полагают, что Москва будет расширять военное, разведывательное, коммерческое и энергетическое влияние и выстраивать партнерские отношения как с союзниками США, так и с противниками для достижения собственных целей.

В то же время разведка утверждает, что российские власти будут искать возможности для «прагматического сотрудничества» с Вашингтоном на собственных условиях, так как они не хотят «прямого конфликта с американскими силами». При этом авторы доклада назвали Россию «крупнейшим и наиболее способным соперником США в области создания оружия массового поражения (WMD), так как она «расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал и наращивает возможности стратегических и нестратегических вооружений».

Ранее сегодня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы американский лидер высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане и глобальное изменение климата.

Ранее по теме: Кремль раскрыл подробности разговора Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных