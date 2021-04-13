Путин рассказал президенту Финляндии о разговоре с Байденом
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Финляндии Саули Ниинистё о своем разговоре с американским лидером Джо Байденом, сообщила пресс-служба Кремля.
«Президент России также проинформировал о только что состоявшемся по инициативе американской стороны телефонном разговоре с президентом США Дж. Байденом», – говорится в сообщении.
По просьбе Ниинистё Путин изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса и обратил внимание на «провокационные» действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.
Стороны также обсудили актуальные аспекты российско-финляндских отношений и обменялись мнениями по ряду вопросов международной и региональной повестки дня.
Ранее сегодня Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому лидеру обсудить весь спектр российского-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.