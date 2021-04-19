Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Захарова объяснила решение Чехии скрыть детали расследования взрыва в Врбетице

Ведомости

Отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Время покажет» на «Первом канале».

«Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, когда речь идет о трагическом событии, официальные лица и соответствующие структуры будут использовать все возможности для того, чтобы выяснить правду.

«Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных и делается это в такой манере, речь идет о том, что это традиционный сценарий highly likely», — пояснила представитель МИДа.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.

Позже Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

Ранее по теме: МИД Чехии назвал реакцию России на высылку дипломатов неожиданно сильной
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных