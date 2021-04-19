Захарова объяснила решение Чехии скрыть детали расследования взрыва в Врбетице

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.