Захарова объяснила решение Чехии скрыть детали расследования взрыва в Врбетице
Отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Время покажет» на «Первом канале».
«Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, когда речь идет о трагическом событии, официальные лица и соответствующие структуры будут использовать все возможности для того, чтобы выяснить правду.
«Когда на самом начальном этапе опубликования этой информации уже ставятся барьеры на пути получения всей полноты данных и делается это в такой манере, речь идет о том, что это традиционный сценарий highly likely», — пояснила представитель МИДа.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека. Впоследствии первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — всех сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.
Позже Гамачек также отказался от визита в Москву, в ходе которого он планировал обсудить с российской стороной поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».