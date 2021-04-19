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Кремль подтвердил участие Путина в саммите по климату

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату, на который его пригласил американский лидер Джо Байден, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого сотрудничества, направленного глобального преодоления негативных последствий», — говорится в заявлении.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден пригласил Путина, а также главу КНР Си Цзиньпина на климатический саммит. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 государств. Оно состоится в дистанционном формате 22-23 апреля. 

Главной целью саммита Вашингтон назвал активизацию усилий экономик мира по сокращению загрязнения окружающей среды в это «критическое десятилетие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин уделяет большое внимание климату.

Ранее по теме: Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на саммит по климату

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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