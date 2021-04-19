Кремль подтвердил участие Путина в саммите по климату
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по климату, на который его пригласил американский лидер Джо Байден, сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого сотрудничества, направленного глобального преодоления негативных последствий», — говорится в заявлении.
Ранее Белый дом сообщил, что Байден пригласил Путина, а также главу КНР Си Цзиньпина на климатический саммит. Всего на мероприятие приглашены лидеры 40 государств. Оно состоится в дистанционном формате 22-23 апреля.
Главной целью саммита Вашингтон назвал активизацию усилий экономик мира по сокращению загрязнения окружающей среды в это «критическое десятилетие». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Путин уделяет большое внимание климату.