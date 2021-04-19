Власти Праги потребовали от посольства России вернуть часть парка Стромовка
Власти Праги потребовали от России вернуть часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии, заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински в Twitter.
«Городской совет Праги призвал правительство Чешской Республики провести переговоры о приведении площади посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 г. Через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться», — написал он.
Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn— Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021
Ранее первый вице-премьер и врио главы МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов — сотрудников посольства России в Праге, которые, по данным спецслужб Чехии, являются сотрудниками СВР и ГРУ. Решение было принято после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что полученные улики указывают на причастность российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве и предписал им покинуть территорию России 19 апреля.
Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что отказ Чехии от предоставления подробностей расследования взрыва в 2014 г. говорит о том, что обвинения Праги в адрес Москвы являются фейком.