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Патрушев заявил Салливану о недопустимости вмешательства США в дела России

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в телефонном разговоре с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном заявил о недопустимости вмешательства США во внутренние дела РФ и союзников, сообщается на сайте российского Совбеза.

«Российской стороной указано на  недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне и возможные направления в развитии двустороннего сотрудничества. В частности, они затронули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Отмечается, что, несмотря на неконструктивные шаги со стороны США, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между двумя странами и обеспечения международной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ответные меры на новые антироссийские санкции США. 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Ранее по теме: Путин обсудил с Совбезом ответные меры на санкции США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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