Правительство предложило возмещать иностранцам ущерб от ЧС

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает возмещать постоянно проживающим на территории РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученный в результате чрезвычайных ситуаций наравне с российскими гражданами. Поправки предполагаются в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ зарегистрирован на сайте Госдумы.