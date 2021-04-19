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Правительство предложило возмещать иностранцам ущерб от ЧС

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает возмещать постоянно проживающим на территории РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученный в результате чрезвычайных ситуаций наравне с российскими гражданами. Поправки предполагаются в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ зарегистрирован на сайте Госдумы.

«Исходя из этого предлагается дополнить статью 18 закона пунктом, предусматривающим, что иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, наравне с российскими гражданами имеют права, указанные только в абзацах втором — шестом и десятом — двенадцатом пункта 1 статьи 18 закона», — говорится в пояснительной записке.

Из документа следует, что такими правами могут обладать иностранные граждане только в случае наличия международного договора РФ с государством, в котором предусмотрены аналогичные права для россиян.

«Это могут быть специально заключаемые международные соглашения по вопросам социального обеспечения граждан, пострадавших в чрезвычайной ситуации, а также уже действующие международные договоры, приравнивающие правовое положение иностранных граждан к правовому положению российских граждан», — отмечается в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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