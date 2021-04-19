Правительство предложило возмещать иностранцам ущерб от ЧС
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает возмещать постоянно проживающим на территории РФ иностранцам ущерб имуществу и здоровью, полученный в результате чрезвычайных ситуаций наравне с российскими гражданами. Поправки предполагаются в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ зарегистрирован на сайте Госдумы.
«Исходя из этого предлагается дополнить статью 18 закона пунктом, предусматривающим, что иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, наравне с российскими гражданами имеют права, указанные только в абзацах втором — шестом и десятом — двенадцатом пункта 1 статьи 18 закона», — говорится в пояснительной записке.
Из документа следует, что такими правами могут обладать иностранные граждане только в случае наличия международного договора РФ с государством, в котором предусмотрены аналогичные права для россиян.
«Это могут быть специально заключаемые международные соглашения по вопросам социального обеспечения граждан, пострадавших в чрезвычайной ситуации, а также уже действующие международные договоры, приравнивающие правовое положение иностранных граждан к правовому положению российских граждан», — отмечается в пояснительной записке.